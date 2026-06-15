日本時間15日、「FIFA ワールドカップ 2026」で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた。NHKでは熱戦の模様を中継したが、試合後の特別番組で解説を務めた本田圭佑の発言を「本田語録」としてコーナー化。まさかの対応に、SNSを中心に話題を集めている。【写真】SNS上で話題を集めている本田圭佑の解説「1にガクポ、2に…」オランダ戦で日本は2度のリードを許す苦しい展開だったが、後半44分に鎌田大地の劇的同点ゴール