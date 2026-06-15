【イスタンブール共同】イラン最高安全保障委員会（SNSC）は15日、米国との戦闘終結に向けた覚書は14日夜に最終決定したと声明で明らかにした。合意に基づき、米軍によるイランの港湾封鎖は即時解除されるとした。