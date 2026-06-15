「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に小川航基が同点ゴールを決めた。オランダ相手に同点でゲームを終え、勝ち点1を獲得した。15日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）では、試合の様子を速報した。【動画】決めた！日本、後半44分に同点ゴー