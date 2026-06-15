入院するほどではない症状で大病院を受診したとき、受付で「選定療養費が必要です」と言われると驚く人は多いでしょう。選定療養費とは、一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した場合などに、通常の医療費とは別にかかる追加費用です。すべての病院でかかるわけではなく、対象となる大病院でかかります。 症状によっては、まず近所のクリニックを受診し、必要に応じて紹介状を書いてもらうほうが、費用面でも受診の流れと