◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。同戦先発の渡辺剛は試合を振り返り「失点してから追いつくのは、なかなか難しいこと。そこで勝ち点１をつかみきれたのは、チーム全体の成長を感じますし、今ま