フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で、日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを速報した。スタジオには、サッカー解説者の永島昭浩氏が生出演。引き分けに永島氏は「素晴らしい！」と絶賛し「本当に拍手。素晴らしい」と拍手を送った。さらに「この勝ち点１、ものすごく大きいです。オランダの実力を戦ってみて、ひとつ上回っているなと感じた