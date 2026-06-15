◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。試合後の監督会見で、質疑応答が終わると森保一監督自らオランダに感謝の言葉を添えた。「オランダ人の記者もおられる。改めてオランダの方々にも感謝したい。オランダ人のコーチに育てていただいて、（オランダ人の