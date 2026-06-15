ミッフィーの世界観を楽しめるドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」に、この季節だけの特別なドリンクが登場しました。2026年6月12日（金）より、ミッフィーのお誕生日を記念した期間限定メニュー「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」と、新たなレギュラーメニュー「フラワーミッフィー 桃の