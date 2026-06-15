◇インターリーグロッキーズ23−9アスレチックス（2026年6月14日ラスベガス）ロッキーズは14日（日本時間15日）、アスレチックスと同球団が28年から本拠地とするラスベガスで対戦し、23−9と大勝した。球団公式Xも、6本塁打で24安打しての大勝に「打点の球団記録」と興奮気味。ウォオーレン・シェーファー監督も「メジャーで勝つことは簡単なことではないので、この勝利をかみしめたい」と笑顔を見せた。過去3年連続100