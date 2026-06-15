日産の「軽バン」「軽ワゴン」がさらに進化！派手さこそありませんが、日本の物流や地域ビジネスを支える「なくてはならない存在」といえるのが、軽商用車（軽バン）です。2026年5月11日、日産の軽商用車「クリッパーバン」と、同乗用ワゴン版の「クリッパーリオ」が一部仕様向上（マイナーチェンジ）を実施しました。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが車中泊仕様もある日産の新型「軽バン＆ワゴン」です！ 画像で見る