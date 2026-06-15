NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月16日放送の第57話では、直美（上坂樹里）が環（英茉）の様子がおかしいことに気づく。 参考：『風、薫る』『虎に翼』『ブギウギ』朝ドラはなぜ“シンママ×一人娘”を描き続ける？ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 バーンズ（エマ・ハワード）が捨松（多部未華子）