私はスズカ（30代）。息子のライ（小1）を育てています。私と旦那（タツオ・30代）との生活は、燃えるような愛というほどでもなかったけれど、あまりケンカもなく穏やかに毎日を一緒に過ごしていました。けれど2人の関係が変わったのは息子が生まれてからです。息子は体が弱く、よく体調を崩します。けれど旦那は息子の面倒を見てくれたこともなければ、息子のために会社を早退したり休んだりしたことも一度もありません。そういっ