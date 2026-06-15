1996年に清水エスパルスに入団し、2002年には日本代表として日韓ワールドカップ（以下、W杯）に全試合フル出場を果たした戸田和幸さん。2013年に現役引退して以降は指導者、解説者として活躍しています。 日本は2026 FIFA W杯 北中米大会で8回目のW杯に挑みます。掲げる目標は優勝。しかし前大会までは出場チームが32だったのに対し、今大会は48チームに増加。決勝トーナメントのラウンド数は1つ増え、