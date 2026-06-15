1996年に清水エスパルスに入団し、2002年には日本代表として日韓W杯に全試合フル出場を果たした戸田和幸さん。 インタビューの後編では、2013年に現役引退して以降、指導者、解説者として活躍している戸田さんに、仕事論を語っていただきました。そして、戸田さんが今後成し遂げたいという“2つの目標”とはーー。 前編： 未経験ポジションからW杯フル出場できた理由。戸田和幸が語る、W杯で日本が勝つため