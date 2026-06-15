＜ダウ選手権最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞感情を表に出さない冷静沈着なプレーが持ち味の古江彩佳が、ツアー唯一のペア戦の最後に豪快なガッツポーズを見せた。【写真】仲よし『Minis』が交わした、よろこびのハグそれは最終18番パー3での出来事。浮島グリーンのピン位置は右手前で、少しでも外せば池ポチャ、ラフからの難しいアプローチが残る厄介なポジションだ。まずはペアを組む西村