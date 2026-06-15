＜オキュネットクラシック最終日◇14日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は最終ラウンドが終了した。【写真】 石川遼の独特すぎる練習法“黒ホウキ”首位と4打差の2位から逆転を目指した石川遼は、前半2つ伸ばしたものの、後半はパーが続く展開に。3バーディを奪い、ボギーもなく一日を終えたが、トータル12アンダーで優勝には手が届かなかった。それでも