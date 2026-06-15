カブスの鈴木誠也外野手（31）が、右膝の違和感のため14日（日本時間15日）のジャイアンツ戦を欠場した。大リーグ公式サイトなど複数の米メディアが報じた。鈴木は前日の試合で痛めた右膝の状態を確認するため、14日朝にオラクル・パークでランニングなどを行った。当初は指名打者として先発メンバーに名を連ねていたが、クレイグ・カウンセル監督が大事を取って欠場させる判断を下した。「本人は状態がいいと言っている。ただ