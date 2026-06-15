「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）元日本代表の田中マルクス闘莉王氏がＮＨＫ中継のスタジオ解説を務め、福西崇史氏に「スタジオの闘莉王監督がうるさかった」と明かされ苦笑いを浮かべた。闘莉王氏がポイントに挙げたのが同点ゴールを挙げた直後、森保監督が繰り出したガッツポーズ。「一番プレッシャーがかかかってる人。いろんな批判を浴びて、いろんな選手とコミュニケーシ