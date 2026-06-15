「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神がサヨナラ負けで２カード連続の負け越しとなった。２−２の延長十回、５番手のドリスが２死一、三塁で山中に左中間を破るサヨナラ打を浴びた。打線は三回に佐藤輝の左犠飛で先制。１−１の五回には森下の左翼線への適時二塁打で勝ち越しに成功した。先発・西勇は４回５安打１失点。七回に３連投となる３番手・木下が１死三塁とされると、若月のゴロで二塁手・中野が