◇米男子ゴルフツアーRBCカナダ・オープン最終日（2026年6月14日カナダTPCトロント＝7389ヤード、パー70）55位から出た中島啓太（25＝フリー）は64で回り、通算9アンダーで20位だった。49位から出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は66で回り、8アンダーで29位だった。64位から出た平田憲聖（25＝ELECOM）は74で回り、3オーバーで71位だった。2位から出て65で回ったバド・コーリー（36＝米国）が17アンダーで優