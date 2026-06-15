俳優・辻凪子（３０）が夢をかなえ、充実の日々を送っている。ＭＢＳドラマ「ネタジョ」（関西ローカル。木曜、深夜１・２９。ネットフリックスでも配信）でドラマ初主演。大阪出身で「大好き」というお笑いがテーマの作品で、頻繁に劇場に通い、ノートを手に漫才を鑑賞、見終えるとネタを解剖する幸子を熱演している。「笑い」にあふれた町で生まれ育ち、「芸人」という肩書が自然にそばにあった。しかし辻は「根暗なので、芸