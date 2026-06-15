「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）２大会ぶりの出場となったＦＩＦＡランク８位で過去３度の準優勝を誇るオランダは、同１８位の日本と２−２で引き分けた。欧州予選を６勝２分けと盤石の成績で１位突破し、２大会ぶりのＷ杯の舞台に帰ってきたオレンジ軍団だったが、悔しい初戦となった。ファンダイクらのゴールで２度リードを奪う展開だったが、後半４４分にセットプレーから