【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,202.26 △353.51（6/12）NASDAQ：25,888.84 △79.18（6/12） 1.概況 12日の米国市場では、ダウ平均とS＆P500株価指数、ナスダック総合株価指数、がそろって上昇しました。米国とイランの和平合意が近づいているとの期待からリスクオン地合いとなりました。イランのアラグチ外相が米国との戦闘終結に向けた覚書について「これまでになく成立に近づいている