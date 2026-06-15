「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に小川航基が同点ゴールを決めた。オランダ相手に同点でゲームを終え、勝ち点1を獲得した。タレントの影山優佳が、自身のXを更新し、現地の様子を伝えた。【写真】現地から！影山優佳「日本は本当にすごいチームです！」影山は「