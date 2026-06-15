見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第56話が15日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりん（見上愛）と美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいるようで…。一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを訪れていた