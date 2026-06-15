「なんで無視すんの!?」お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、愛娘との“大ゲンカ”エピソードを明かした――。堀内健○「なんで帰って来て、そんなこと言われなきゃいけないんだよ!」高校生と小学生の娘を持つ父親でもある堀内。4日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)では、小学5年生の次女の話題になり、「この間もちょっと怒った」と告白。「無視するから。それで、