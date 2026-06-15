サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）、日本代表はオランダと２―２で引き分けた。この日の試合を「ＤＡＺＮ」の現地リポーターとして見守った元日向坂４６の影山優佳（２５）は「本当に日本はよく追いつきました！」と声を高ぶらせた。影山は前回の２０２２年カタール大会では「ＡＢＥＭＡ」の中継で披露した勝敗予想が的中し、話題となった。今やすっかり芸能界を代表するサッ