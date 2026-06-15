【その他の画像・動画等を元記事で観る】6月26日（金）全国公開『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌としてanoが書き下ろした「貸しっぱなしデスティニー」（6月3日（水）より配信中）のCollaboration Music Videoが、anoのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、プレミア公開された。公開されたCollaboration Music Videoは、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』