女子ビーチバレー・衣笠乃愛（きぬがさ・のあ）選手（24）が2026年6月10日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「前髪切りました」衣笠選手は、「前髪切りました」と報告し、駅のホームで撮影したおヘソがのぞくコーデのプライベートショットを投稿した。「お仕事沢山頑張った〜楽しかった〜」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いカーディガンを羽織り、おヘソがちらりとのぞく