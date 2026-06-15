飛距離ＵＰできるシャフト選びの秘訣とは 軽めのクラブはヘッドスピードが上がるが、腕だけで振るのはＮＧ クラブのシャフトの特性で飛距離に影響を与える部分はシャフトの重さ、硬さ（フレックス）、ネジレの度合い（トルク）、キックポイントなどが考えられます。 シャフトの重さは、ヘッドスピードを上げることに大きく関係していて、シャフトが重すぎても軽すぎてもヘッドスピードは上がりません。