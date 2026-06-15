10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（ii）文化の価値観の相互交流を示す遺産】 ＜イスタンブルの歴史地区＞ 神様の交代劇？がある聖堂 トルコのイスタンブルは、アジアとヨーロッパの二大陸にまたがる世界でも稀な都市です。古来より、交易と軍事の要衝として発展し、ヨーロッパとアジア