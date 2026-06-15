＼更年期の症状と救世主エクオール／ 抜け毛、薄毛などの髪のトラブルも急増 良質な睡眠でヘアサイクルを改善しよう エストロゲンの減少は、頭髪にも影響をおよぼします。エストロゲンは髪の「成長期」を延ばし、髪の毛を太く長く育てる働きを担い、抜けては生え変わる「ヘアサイクル」を維持する役割を果たしています。したがってエストロゲンが減ると、このヘアサイクルが乱れがちに。抜け毛が多くなったり、毛が