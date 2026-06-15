ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【獅子座（しし座）】出かけることが増えて、刺激の多い1週間になりそう。自分よりスキルがある人や個性的な人に出会う場合もあるでしょう。相手から