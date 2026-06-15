日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2803（+27.5+0.99%） ホンダ1412（+1+0.07%） 三菱ＵＦＪ3230（+68+2.15%） みずほＦＧ7755（+192+2.54%） 三井住友ＦＧ6516（+110+1.72%） 東京海上7417（+92+1.26%） ＮＴＴ148（0.00.00%） ＫＤＤＩ2775（+6+0.22%） ソフトバンク214（+0.5+0.23%） 伊藤忠1886（+9.5+0.51%）