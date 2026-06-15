日本時間８時０１分に英ライトムーブ住宅価格（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ライトムーブ住宅価格（6月）08:01 予想N/A前回1.2%（前月比) 予想N/A前回-0.3%（前年比)