【本日の見通し】米国とイランの合意を受けたドル安がどこまで続くか 2月28日に始まった米国とイスラエルの対イラン軍事作戦以降、対立が続き、ホルムズ海峡の閉鎖などが継続していたが、トランプ大統領がイランとの合意を発表。ホルムズ海峡が通行料なしで開放されたことを示した。これまでトランプ大統領が合意が近いと発言しても、イラン側が最終合意はまだと否定するケースが目立っていたが、今回に関しては