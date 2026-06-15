東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.24高値160.38安値159.91 160.91ハイブレイク 160.65抵抗2 160.44抵抗1 160.18ピボット 159.97支持1 159.71支持2 159.50ローブレイク ユーロドル 終値1.1568高値1.1590安値1.1557 1.1619ハイブレイク 1.1605抵抗2 1.1586抵抗1 1.1572ピボット 1.1553支持1 1.1539支持2 1.1520ロ&#12