RGBタンデム有機ELパネルを搭載した、シャープ・アクオス「4T-48S9A」 独自のパネル空冷技術を搭載したビエラ「Z95C」、AIキャラクターと会話が楽しめるアクオス「S9A」、そして従来比3.9倍もの輝度性能とデュアルAIエンジンを備えたLG「G6」など、LGディスプレイが供給する最新有機ELパネルを使った“2026年モデル”が発表された。 毎年進化を続けているLGディスプレイのパネルだが、今年のトピックは、「タン