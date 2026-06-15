◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けたＷ杯デビューとなったＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、パルマ＝）は前半３分にＦＷ魔連のシュートを好セーブ。３４分には右ＣＫからマレンのヘディングシュートを阻止し、前半を無失点で抑えた。だが、後半６分に右クロス