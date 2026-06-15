ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、俳優の中村玉緒さんが９日に肺炎のため亡くなったことを報じた。８６歳だった。番組では、玉緒さんが出演した同局の「さんまのスーパーからくりＴＶ」、「ぴったんこカン・カン」などのＶＴＲを放送した。「からくりＴＶ」で共演、「ぴったんこカン・カン」でＭＣだった総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「さんま・玉緒の夢スペシャルというお