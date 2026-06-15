◇W杯北中米大会1次リーグF組オランダ2―2日本（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は14日（日本時間15日）、悲願の初優勝を狙うオランダ（FIFAランク8位）が日本（同18位）と2―2のドローに終わった。試合後、ロナルド・クーマン監督は「日本が前半とは違う戦い方をしはじめた時はプレッシャーあった。チームのパフォーマンスには満足している。改善の余地はあるが、WBを抑え