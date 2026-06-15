１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円２４銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円３６銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安だった。 米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方が注目されるなか、ドル円相場はおおむね１６０円台前半で推移した。イランのメへル通信が「米国との合意条件にはイラン周辺からの