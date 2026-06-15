１５日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸の見通し。強調展開が続き、６万８０００円台に乗せる場面がみられそうだ。 前週末１２日の米株式市場では主要株価３指数が揃って上昇。フィラデルフィア半導体株指数は１．５％高となったほか、大阪取引所の夜間取引で日経平均先物９月限は６万７４４０円で終えた。同日に上場したスペースＸ＜SPCX＞が公開価格の１３５ドルを上回る１５０ドルで初値を形成。終値は１６