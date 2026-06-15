4年連続の1位！唯一1300万円超の銀行今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って「年収が高い銀行ランキング2025」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。従業員数は単体ベースで、50人未満の企業は除外した。なお、ホールディングカンパニー（HD）は「持ち株会社」とも呼ばれ、傘下のグループ企業を「親会社」として統制する役割がある。事業の運営会社に比べ、少人数であることが多い