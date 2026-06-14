糖尿病と一口にいっても、いくつかの型があります。代表的なものは「1型糖尿病」と「2型糖尿病」で、そのうち日本で圧倒的に多いのが2型糖尿病です。それぞれ発症の原因や治療法も異なるため、糖尿病を予防するためには理解を深める必要があります。そこで今回は「八木医院」の八木先生に、1型糖尿病と2型糖尿病の特徴について詳しく教えていただきました。 監修医師：八木 孝（八木医院） 日本医科大学卒業。その後、日本