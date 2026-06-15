開催：2026.6.15 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 3 - 8 [レイズ] MLBの試合が15日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲス、対するレイズの先発投手はケーシー・レグミナで試合は開始した。 2回裏、6番 デンセル・グスマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 TB 3回表、5番 チャンド