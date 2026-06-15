森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦し、２度のビハインドを追いつく形、２−２のスコアで勝点１を手にした。０−１で迎えた57分、一時、同点に追いつくゴールを決めたのが中村敬斗だ。相手ペナルティエリア内左の奥でボールを持った久保建英からパスを受けた中村は、エリア内で相手と対峙しながら右足でシュート。相手の股を抜く一発は