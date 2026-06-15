豊田章男・トヨタ自動車会長の長男である豊田大輔氏が、トヨタグループ子会社からトヨタ本体へ帰任すると発表された。いずれグループの総帥となり得るのか、そもそも豊田家とは一体どんな存在か。プロパー社長の発言や、大輔氏が叩き込まれるであろう帝王学についても考察する。（佃モビリティ総研代表佃 義夫）豊田章男・トヨタ自動車会長の長男・大輔氏が本体復帰へ「トヨタ、豊田大輔氏帰任」――6月1日、こんな一報がネット