2026年６月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がオランダとの大会初戦を２−２と引き分けた。試合後、公式会見に出席した森保一監督が負傷交代した久保建英の状態に言及した。「まだ詳細はメディカルから聞いていない。本人は歩いていたので、軽傷であることを願っています」 オランダ戦、70分過ぎに相手と接触した久保は左膝を痛めて倒れ込む。しばらくして立ち上がって自力でピッチ外に出るが、