【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FRUITS ZIPPERが、明治「NEW OKASHI PROJECT」の旗振り役として、3年目の活動を開始。このたび、WEBCM『meiji♡FRUITS ZIPPER～チョコかき氷はじめました～』が公開された。 ■「チョコっとおいしく涼みましょ」 特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）を、お菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」。この